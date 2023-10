Mês da Padroeira tem missas, novenas e bolo em paróquia do Zanaga

O padre Johnny Artur, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Zanaga - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A 26ª edição da Festa da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Antônio Zanaga, contará com uma série de cerimônias religiosas em sua programação. Até o dia 12 de outubro, o evento terá rezas de terço, novenas e missas especiais, assim como o tradicional “Bolo da Padroeira”. No fim do mês, a celebração religiosa dará lugar ao Show de Prêmios.

Neste período, haverá movimentação na paróquia na maior parte do tempo. A missa de abertura das festividades foi realizada, às 19h30. Todos os dias, às 15h, haverá a reza do Santo Terço. Durante a semana, será realizada a novena duas vezes por dia, às 6h e às 19h30. No sábado (7), as celebrações serão às 6h e às 18h, enquanto no domingo (8) acontecerá uma única vez, às 19h.

No dia 12, que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a fé será celebrada já na madrugada. À meia-noite, será realizada a primeira missa do dia; depois, haverá a solenidade às 6h, 10h e às 17h. Além disso, o dia contará com batizados às 8h e a reza do Santo Terço às 15h, como de costume ao longo da festa.

Para o padre da paróquia, Johnny Artur dos Santos, o período de celebrações religiosas revigora os fiéis que participam da comunidade. Por conta disso, afirma que a expectativa para a festa é boa, principalmente por unir a liturgia ao evento social.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Zanaga – Foto: Claudeci Junior/Liberal

“A nossa expectativa sempre é boa, afinal, eu falo que uma novena é algo que sempre revigora. A gente fica revigorado porque vemos a própria devoção, temos toda uma preparação litúrgica anterior para que a gente possa fazer o que há de melhor para que as pessoas se sintam bem. Colocamos tudo nas mãos de Deus pela intercessão da Virgem Maria. O povo de Deus costuma responder com bastante alegria”, disse o padre.

Bolo da Padroeira terá 20 metros de comprimento

O tradicional “Bolo da Padroeira” será servido na quarta-feira (11), com bênção às 16h e entrega a partir das 18h. O bolo terá aproximadamente 20 metros de comprimento, divididos em dois mil pedaços, que serão vendidos a R$ 10.

Já no dia 29, domingo, será realizado o “Show de Prêmios”, com início previsto para as 9h. O evento será um bingo, com prêmios que ultrapassam os R$ 12 mil em dinheiro. Ao todo, serão quatro rodadas oficiais e outras oito extras. A taxa de participação é de R$ 25.

“A festa na nossa paróquia, no nosso bairro, tem o caráter de união das pessoas. O povo se une em torno da mesma fé e da mesma devoção, em honra de Nossa Senhora Aparecida”, completou o padre Johnny.

Veja como será a programação religiosa