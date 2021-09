Merenda extra vai beneficiar 2,2 mil alunos de Americana

O governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, a implantação de merenda escolar extra para estudantes em situação de vulnerabilidade social da rede estadual. Ao todo, em Americana, 2.254 alunos têm direito a esse benefício.

O número foi divulgado pela Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) ao LIBERAL. A medida vale apenas para famílias inseridas no Cadastro Único do governo federal.

Os interessados precisam fazer a inscrição na Secretaria Escolar Digital a partir desta quinta. A merenda extra será servida a partir do dia 27.

Estudantes do período diurno receberão duas refeições diariamente: uma na escola e outra que poderá ser levada para casa. Alunos que estudam de manhã, além da merenda na escola, também passarão a ter um kit alimentação.

Para aqueles que frequentam o período integral os dois lanches já servidos ganharão reforço, em adição ao almoço.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), também há 4.143 alunos inseridos no Cadastro Único em Hortolândia, 1.399 em Santa Bárbara d’Oeste e 383 em Nova Odessa. A Seduc não informou o número de Sumaré.