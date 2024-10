Mercadão de Americana terá missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida

Celebração tem início às 11h e deverá seguir até a coroação da padroeira do Brasil, por volta do meio-dia

A solenidade está prevista para começar às 8h, com uma apresentação especial da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” - Foto: Leonardo Matos/Liberal

O estacionamento do Mercadão de Americana recebe, no próximo sábado (12), uma missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida.

Antes, às 10h, será recitado o terço pelo Grupo de Jovens da Basílica de Santo Antônio. Os boxes do local deverão ser abençoados às 10h30. Já a missa terá início às 11h e deverá seguir até a coroação da padroeira do Brasil, por volta do meio-dia.

Segundo o reitor da basílica, Padre Valdinei Antônio da Silva, a cerimônia deste ano terá como tema “Maria, acolhei-nos como peregrinos da esperança” por conta do Ano Santo de 2025, definido pelo Papa Francisco e comemorado mundialmente.

Período

Por 12 meses, as igrejas católicas deverão destacar a importância da oração e de ser um missionário de Deus.

“O peregrino é aquele que faz uma jornada espiritual, que tem uma meta e sai do seu lugar para ir em um lugar santo. Uma jornada em busca de Deus. É uma oportunidade para os católicos fortalecerem a fé, a vida interior”, disse.

“Já é uma tradição da nossa cidade celebrar esse momento tão rico da nossa fé com a população. O Mercadão é um lugar importante para nós, é um lugar onde a vida da nossa comunidade circula. A história de Americana passa por ali”, completou.