Mercadão de Americana será revitalizado com R$ 350 mil de premiação estadual

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou nesta quinta-feira (9) o investimento de R$ 350 mil na revitalização do Mercado Municipal. A verba é resultado de um prêmio estadual conquistado pela Unidade de Desenvolvimento Econômico, com o projeto Comitê de Retomada Econômica.

A premiação aconteceu em agosto. O município se destacou no concurso “Boas práticas”, da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no tema “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda”.

Comerciantes do local vão elencar as prioridades para as reformas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O investimento foi informado aos permissionários do Mercado Municipal em reunião realizada no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana). Segundo o prefeito, os comerciantes que vão elencar as prioridades para a aplicação do recurso.

Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, disse que a ideia é fazer uma mudança evidente para que as pessoas se sintam motivadas a conhecer as lojas e frequentar o local. “O mercado é um patrimônio da cidade e queremos estimular a cultura e o turismo no espaço”, declarou.

O projeto

O Comitê de Retomada Econômica é uma parceria entre o poder público e privado para auxiliar na recuperação financeira da cidade, principalmente pós-pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

É formado por secretários da administração municipal, entidades da sociedade civil e pela Câmara de Vereadores. Juntos, os representantes elencaram 15 sugestões de curto, médio e longo prazo, com foco na recuperação econômica do município.