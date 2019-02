Mercadão de Americana passará por reforma em 2019

O Mercado Municipal de Americana vai ser reformado este ano, quando completa 60 anos. A Unidade de Desenvolvimento Econômico divulgou que vai trocar o telhado, pintar o prédio e reformar os banheiros. Essas melhorias serão custeadas com emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil do deputado estadual Chico Sardelli (PV). Além disso, uma parceria com a iniciativa privada vai permitir a troca dos dois painéis elétricos do espaço.

Segundo o secretário adjunto Guilherme Tiosso, a verba parlamentar é “carimbada” para essas reformas estruturais e já está liberada para o município. A licitação para as obras será aberta ainda este semestre e a previsão é que até o final do ano o Mercadão esteja de “cara nova”. A previsão para que haja a contratação de empresa para as obras é de 120 dias a partir da abertura da licitação. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Tiosso explicou que como a verba parlamentar não poderia ser usada para outras mudanças, ele passou a negociar com a iniciativa privada apoio para melhorias no sistema elétrico, um dos principais problemas do prédio. “Uma das maiores preocupações é com a eletricidade. Não adianta estar esteticamente bonito se não estiver seguro”, disse o secretário.

“Nossa intenção é fazer a troca total do sistema, e até o momento encontramos um empresário que vai refazer os dois painéis elétricos, que são antigos. Já enviaram engenheiro para avaliar e está sendo feito o projeto para que toda loja dentro do mercadão tenha a capacidade correta de disjuntores para fornecer energia para todos”. A previsão é que a troca seja realizada em até três meses.

A reportagem apurou que a última vez em que o Mercadão passou por uma reforma foi em 2009. Desde então, acumulam-se goteiras, fios elétricos soltos, paredes emboloradas e vidros quebrados. Os banheiros também estão em condições precárias, com portas quebradas e bolor. Um muro foi construído para vedar uma janela do banheiro feminino. O motivo é que ladrões usavam esse espaço para acessar o prédio à noite, furtando mercadorias.

A comerciante Angela Maria Padovani Pires disse que a demanda dos permissionários por melhoras é antiga. Ela é filha de uma das primeiras permissionárias do espaço e que dá nome ao Mercadão, Luiza Padovani. “Isso aqui fica uma estufa com essas telhas. Quando chove, tem goteiras. Está uma situação até constrangedora. Quando cliente pergunta sobre sanitário, tenho até vergonha de mandar ali”, disse.