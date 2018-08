Mentor lança sua campanha com Suplicy e Marinho

O candidato a deputado estadual Antonio Mentor (PT) lançou oficialmente sua candidatura na manhã deste domingo (26), em evento realizado no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), em Americana, com a presença dos candidatos do partido ao senado, Eduardo Suplicy, e ao governo do Estado, Luiz Marinho. De acordo com a organização, cerca de 1.500 pessoas participaram do ato político.

Foto: Comunicação Antonio Mentor / Divulgação

Mentor afirmou que o lançamento contou com mais pessoas do que eram esperadas. “Estamos fazendo pré-campanha há algum tempo, nos estruturando a título de pré-campanha. A gente esperava um bom resultado disso, mas veio algo muito maior, a gente montou estrutura para cerca de mil pessoas, mas tivemos mais de 1.500 presentes”, disse.

O grande número de participantes, na análise do candidato – que já foi vereador em Americana e teve quatro mandatos como deputado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) – reflete o sentimento da militância de que a região carece de representantes da esquerda no parlamento paulista.

“As manifestações de ontem (domingo) reforçam a tese de que a minha ausência no cenário político da região é muito sentida. No campo político, nossas teses de esquerda perderam representatividade por conta da ausência do nosso mandato”, afirmou.

Mesmo com experiência de quatro mandatos, Mentor acredita que essa campanha é diferente de todas que passaram. “A campanha já começa terminando, é muito curta. Com a presença significativa das redes sociais, com limitações de publicidade bastante rigorosas, estamos aprendendo fazendo”, disse.