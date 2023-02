Menores são apreendidos com drogas na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos por patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) com drogas, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz, na tarde de sábado (18).

As drogas e o dinheiro do tráfico foram apreendido – Foto: Gama / Divulgação

Segundo a própria Gama, os guardas realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações da praça, quando avistaram e abordaram os adolescentes, que já são conhecidos pelas autoridades justamente pelo envolvimento com o tráfico.

Em um primeiro momento, apenas dinheiro foi encontrado com os dois, mas, com o apoio do canil da Gama, foram localizadas na praça 35 porções de maconha e 45 de cocaína.

Questionados, os dois menores admitiram que estavam vendendo as drogas e foram conduzidos à delegacia de plantão, onde o ato infracional foi registrado. Em seguida, ambos foram liberados aos responsáveis.