Menor é detido em Americana por gerenciar tráfico de drogas no Pq. da Liberdade

Parte da droga estava escondida no quarto do adolescente, que confessou gerenciar o tráfico no Pq. da Liberdade - Foto: Divulgação - PM

Um menor de idade ficou à disposição da justiça na tarde deste sábado (11) em Americana por tráfico de drogas. Com ele foram encontrados 127 pinos de cocaína, 98 pedras de crack, 8 porções de maconha, mais de R$ 2 mil reais e um revólver. Quando foi flagrado pelas autoridades ele estava acompanhado de ouro homem, que fugiu.

Durante patrulhamento na rua Serra da Bocaína, no Parque da Liberdade, equipes do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram dois homens em uma praça, que, se separaram sob atitude suspeita quando viram a viatura.

Um deles, que tinha 17 anos, foi seguido e abordado. Com ele havia R$66 em diversas notas, uma porção de maconha e 14 eppendorfs de cocaína. Na revista ele alegou que seu documento estava em casa, onde morava com a mãe, junto a outras porções de entorpecentes e uma arma.

Os patrulheiros foram até a casa do menor e repassaram a situação à sua responsável, que acompanhou as buscas. No quarto do jovem foi encontrado um revólver calibre 32 com a numeração raspada, uma sacola contendo 113 pinos de cocaína, 98 pedras de crack, 7 porções de maconha e R$ 2.017,00.

Ele confirmou que os objetos estavam em sua posse e confessou gerenciava o tráfico de drogas pelo bairro. Sua mãe o acompanhou junto às autoridades até a Delegacia de Americana, onde ficou detido.

Outro flagrante

Outros dois menores de idade foram flagrados e encaminhados até as Delegacias de seus respectivos municípios neste sábado (11), em duas ocorrências diferentes. Em uma delas um jovem de 15 anos foi flagrado e liberado pela Polícia Civil em Santa Bárbara d’Oeste. Ele já era conhecido pelas autoridades por porte de drogas em situações anteriores.

Por esse motivo, ao ser observado sob comportamento suspeito, foi parado, revistado, e teve consigo encontrados R$ 55,00 e um pino de cocaína, que foi jogado ao chão quando o menor avistou os policiais.

Ele confessou o tráfico, assumiu que essa era, inclusive, a origem do dinheiro em seu bolso, e ainda revelou ter outras drogas escondidas na calha de uma residência a 5 metros de onde ele estava. No esconderijo havia nove porções de cocaína e uma de maconha. Ele foi conduzido até o Plantão Policial do município e liberado em seguida.

Jovem confessou que escondia a droga em uma calha – Foto: Divulgação – PM

Na segunda ocorrência foi encaminhado até a Delegacia de Americana e liberado, pela terceira vez pelo mesmo crime, um jovem de 17 anos. Ele possuía dinheiro oriundo do tráfico, cocaína e maconha.

A captura foi feita na Praça da Fraternidade, durante patrulhamento no bairro Jardim da Paz, como parte da “Operação Bairro Mais Seguro”. O rapaz tentou se esconder atrás da pista de skate ao ser avistado e, revista revista pessoal, foram encontrados R$ 200,00, 11 pinos de cocaína e nove porções de maconha.

Ele recebeu voz de apreensão e foi conduzido à Delegacia para registrar o boletim de ocorrência, sendo liberado em seguida para a sua mãe.