Menor é detido pela 12ª vez por envolvimento com drogas

Foto: Guarda Municipal/Divulgação

Um adolescente de 15 anos foi detido pela décima segunda vez por envolvimento com drogas em Americana. Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), ele já foi detido por tráfico ou porte de substâncias ilícitas. O caso mais recente ocorreu nesta quarta-feira (29). Com ele havia algumas porções de maconha e foram localizados mais entorpecentes na frente e dentro da casa do adolescente, que fica na Rua Camaquã, no São Roque.

De acordo com a guarda municipal, o adolescente foi visto durante patrulhamento de rotina por volta das 16h50. Ele foi abordado pelos patrulheiros porque já é conhecido pelas passagens anteriores. Com ele havia R$ 50 e oito porções de maconha. O cão Hércules, da equipe do canil, encontrou 2 porções de maconha e 17 de crack em frente a casa. Dentro da residência, havia ainda 8 porções de maconha, 17 pinos de cocaína e 36 de crack.

Dois adultos que estavam na casa foram apresentados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) foi questionada mas não respondeu se eles ficaram presos. A pasta também foi questionada sobre quando foi a primeira passagem do adolescente, mas informou que não fornece dados de antecedentes criminais.