Menino é resgatado após ficar preso em grade de escola em Americana

Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, no Ciep do Zanaga; criança não teve ferimentos e passa bem

Equipes do 192, serviço de urgência e emergência de Americana, resgataram na tarde desta quinta-feira (17) uma criança de 6 anos, que ficou presa em uma grade de proteção da arquibancada do Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professora Oniva de Moura Brizola, no bairro Antonio Zanaga. O menino passa bem.

Socorristas resgatam criança presa em grade de escola – Foto: 192 / Divulgação

Segundo relato dos socorristas, eles foram acionados por volta da 12h10. Pelo telefone, foram informados que uma criança havia ficado presa após passar cabeça entre o vão da grande de proteção da arquibancada.

A equipe do 192 precisou utilizar um macaco hidráulico para auxiliar na expansão da grande. Com técnica e segurança, os socorristas removeram a criança sem nenhum ferimento. O resgate foi acompanhado pelos alunos da escola, que aplaudiram os socorristas após a retirada do menino.