Menino de 2 anos morre e família acusa PA de negligência

O menino Henrique Muller Modesto, de 2 anos, morreu na manhã deste domingo (3), na Unidade de Pronto Atendimento Luiza da Motta Tebaldi, no bairro Antonio Zanaga, em Americana. A criança deu entrada no PA com parada cardíaca, por volta das 9h, e chegou a ser entubada, mas não resistiu. O sepultamento está marcado para a manhã desta segunda-feira (4), no Cemitério Parque Gramado.

Para a tia do menino, Iracema Teixeira Modesto, a morte do sobrinho é decorrente de neglicencia médica nos primeiros atendimentos. “Ele estava ‘ruizinho’ deste a semana passada, sempre com febre. Os pais correndo com ele, mas ninguém fez nada”, lamenta a mulher, que mora nos fundos da casa onde vivia a criança. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A tia conta ainda que os pais teriam levado a criança até o PA no dia 25 de maio, onde ele passou por consulta e foram receitados antibióticos. Não havendo melhora no quadro de Henrique, os pais retornaram ao local outras duas vezes.

“No feriado, o médico disse que era um princípio de pneumonia, deu um remédio, benzetacil e mandou de volta pra casa. Ele já não comia há dois dias. Como ninguém mandou internar uma criança no estado que ele estava?”, emociona-se.

Henrique foi levado às pressas ao Pronto Atendimento, carregado pelo pai. Um dos vizinhos que socorreu a família, Manoel Perreira Filho, conta que a criança estava com os lábios roxos e parecia estar desmaiada. “Ele [o pai] chorava muito e dizia que o filho estava morrendo”, lembra. Um segundo vizinho, que saia com o carro naquele momento, levou pai e filho à unidade.

Henrique era o caçula de quatro filhos do casal, que vive no próprio Antonio Zanaga. “Os médicos tentaram a massagem cardíaca, mas ele estava muito fraquinho. Um enfermeiro chamou a ambulância (de um serviço particular) que demorou uma hora e meia para chegar porque veio de Limeira. A equipe entrou no quarto, mas a criança já estava em óbito”, conta Analice Bregantin Pereira, esposa de Manoel, quem socorreu a mãe do menino até o PA.

O corpo de Henrique foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para autópsia no início da tarde. Amigos e familiares expressaram apoio à família e indignação com o caso pelas redes sociais.

Prefeitura

A Secretaria de Saúde de Americana informou, por meio de nota, que Henrique chegou ao pronto atendimento com parada cardíaca e sem sinais vitais. A criança passou por todos os procedimentos necessários e foi entubada, porém, não foi possível reverter o quadro.

A transferência para o Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi não estava em questão, uma vez que o PA possui equipamentos suficientes para prestar atendimento necessário e que o paciente não apresentava quadro de saúde estável naquele momento, situação esta que impede uma remoção.

Questionada sobre a solicitação de um serviço particular de ambulância, a secretaria disse possuir ambulâncias aptas para transporte de pacientes e resgate, porém, o serviço de UTI móvel é prestado pela empresa em questão, mediante contrato firmado entre as partes. “A questão da ambulância não influenciou, segundo a equipe médica que atendeu o caso, no óbito da criança”, afirmou a pasta.

As consultas médicas de Henrique, realizadas no PA nas duas últimas semanas, foram confirmadas pela Pasta. No entanto, a internação do paciente aconteceria apenas com recomendação médica. Nesta segunda será aberta uma sindicância para investigar quais os procedimentos adotados e se houve neglicencia no caso.

A reportagem do LIBERAL tentou contato com a empresa responsável pelo serviço de ambulância, por telefone, tanto com a unidade de Americana quanto com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), mas não obteve êxito.