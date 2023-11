Menina de 12 anos resgata cão da família em incêndio no Jardim Ipiranga, em Americana

Uma adolescente de 12 anos entrou na casa em chamas para resgatar o cão da família, na manhã desta sexta-feira (17), no Jardim Ipiranga, em Americana. Ela sofreu queimaduras leves no pé esquerdo e conseguiu retirar o animal ileso.

A mãe dela, que se locomove com andador, já tinha sido retirada da residência com a ajuda de vizinhos. Os bombeiros controlaram o incêndio, que destruiu parte da casa.

Casa pegou fogo no Jardim Ipiranga, em Americana – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (4)

A Defesa Civil interditou a área de lavanderia, um banheiro e um quarto do imóvel, que fica na Rua Itapemirim.

A dona de casa Kely Cristina Dias Lima da Silva disse que estava em casa com a filha Allana da Silva quando sentiu um cheiro forte de fumaça.

“Acordei minha filha e percebi que tinha algo queimando. Achei que meu marido, que tinha saído para trabalhar, tivesse deixado algo aceso. Quando a gente abriu a porta da lavanderia, o fogo tinha tomado conta de tudo. Não sei como consegui parar do outro lado da rua, porque estava com dificuldades para respirar. Quando minha menina gritou pelo cachorro e ele não veio. Ela entrou no meio do fogo para buscá-lo”, relatou Kely ao LIBERAL.

Imóvel ficou destruído com incêndio na manhã desta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (1)

A adolescente contou que o pinscher, que tem três anos e o nome de “Dudu Palmeirense”, ficou escondido na casinha. “Ele estava com medo e não saía da casinha. Acho que ele morreria se eu não fosse buscá-lo. Não me arrependo e faria tudo de novo”, relata.

O autônomo Givanildo Gomes da Silva estava trabalhando há dois quarteirões de casa, quando foi avisado do incêndio por conhecidos.

“Quando cheguei na minha residência, o fogo estava alto, usei a mangueira e alguns vizinhos vieram com extintores. Quando os bombeiros chegaram o fogo ainda estava alto”, lembra Givanildo.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) de Americana estiveram na casa para analisarem as circunstâncias do ocorrido.

“A Defesa Civil interditou a área de lavanderia, além do quarto de Allana e um banheiro, porque as paredes ficaram muito quentes por conta do incêndio e corre o risco de o reboco cair. Esperamos a retirada dos entulhos para fazer as reformas para que a gente possa ter os cômodos liberados”, contou Kely.