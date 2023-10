Mendicância de crianças é desafio para conselho tutelar em Americana

MDCA realiza ato de fechamento das urnas para a eleição do Conselho Tutelar - Foto: Marilia Pierre_Prefeitura de Americana

Os cinco candidatos eleitos no pleito do Conselho Tutelar de Americana, que acontece neste domingo (1º), das 8h às 17h, terão de enfrentar o desafio da mendicância de crianças. O apontamento foi feito pela presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), Mariana Zimmermann.

“A mendicância quando há uso da criança é um desafio porque entra em um âmbito de exploração de trabalho infantil. Quando você coloca uma criança para pedir dinheiro, você coloca ela para gerar renda para a família e ela deixa de estudar, deixa de brincar, que são coisas que fazem parte do desenvolvimento”, disse ela em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Ainda segundo Mariana, a negligência de crianças ou adolescentes, agravada por alguma situação de risco, é o caso mais comum atendido pelo conselho tutelar. Isso também foi ressaltado pela promotora da Infância e Juventude do município, Renata Calazans Nasraui, em conversa com o LIBERAL no fim de agosto. Ela contou que, na maioria das vezes, os pais são envolvidos com uso de drogas.

Os 13 candidatos ao Conselho Tutelar de Americana foram entrevistados pelo LIBERAL nesta semana e apontaram outros desafios. Entre os principais estão a orientação aos pais sobre como lidar com crianças e adolescentes — já que muitos castigam ou agridem os filhos —, o atendimento de surdos, cegos e mudos, bem como a divulgação do papel do conselho tutelar.

Também foi citada a necessidade da criação de um segundo conselho tutelar na cidade, o que já é permitido para um município do porte de Americana. Quanto a isso, Mariana esclareceu que a prefeitura tem avaliado a possibilidade.

ELEIÇÕES. Ainda que o conselho tenha um papel importante, há muita dificuldade para engajar a população nas eleições. Em 2019, cerca de 7 mil pessoas participaram do pleito em Americana, o que Mariana considera um número “muito baixo”. A expectativa deste ano é de pelo menos 14 mil votos. A eleição contará com 16 pontos de votação espalhados por diversas regiões do município. Os eleitores terão de votar em locais específicos, que foram publicados na edição do último domingo (24).

É necessário apresentar documento com foto e título de eleitor tanto para ter acesso ao transporte gratuito, quanto para a votação.

A principal atribuição de um conselheiro eleito é verificar se a criança ou o adolescente está em situação de risco ou de vulnerabilidade social e encaminhar para a Vara da Infância e da Juventude e para o acolhimento. O profissional terá de se dedicar exclusivamente à função.

Ônibus será gratuito para quem for votar

Os eleitores de Americana terão transporte público gratuito neste domingo, das 7h às 18h, em razão da eleição do Conselho Tutelar. A medida foi solicitada pela Prefeitura de Americana à Sancetur, empresa responsável pelo transporte público do município, que atendeu ao pedido. O objetivo é incentivar a participação da população no pleito.

Terão direito à gratuidade apenas os passageiros que exercerem o direito de voto para a escolha dos futuros conselheiros tutelares e que apresentarem aos motoristas dos ônibus documento oficial de identificação com foto, acompanhado do título de eleitor, sendo aceito também o e-título da Justiça Eleitoral.

Segundo a prefeitura, após diálogo entre a administração e a empresa, a Sancetur se prontificou a reforçar o número de ônibus em circulação.