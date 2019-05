Meio Ambiente orienta moradores do Jardim da Balsa

Nesta terça-feira (30), o secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Dias, esteve no bairro Jardim da Balsa orientando moradores que buscam permissão de uso de área para a construção de hortas comunitárias. A secretaria municipal administra a Cogesphoca (Comissão Gestora do Programa de Hortas Comunitárias de Americana) e o município possui cerca de 200 hortas registradas.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

O vereador Wellington Rezende acompanhou a ação, que teve como objetivo esclarecer dúvidas e incentivar a população a desenvolver projetos importantes para o bairro.

O secretário falou sobre a lei vigente e a importância em trabalhar com amparo legal. “É possível sim fazer horta comunitária, mas é preciso ter organização e seguir a legislação. Desta maneira, os moradores que estão no bairro há anos e cuidando dos espaços terão embasamento jurídico para poderem trabalhar tranquilamente. É muito importante que eles regularizarem as situações, para se sentirem seguros nos próximos anos”, disse Odair Dias.

O secretário orientou que os interessados elaborem e encaminhem para a secretaria um levantamento contendo dados atuais sobre as áreas, além de futuros projetos. “Estamos caminhando para solucionar os problemas e ajudá-los. Trabalhando conforme a lei, tudo fica mais fácil”, disse o vereador Wellington Rezende.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.