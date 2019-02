Meio Ambiente faz serviços no parque Uga-Uga

O parque natural “Uga-Uga”, que está sendo construído pela Secretaria de Meio Ambiente na Avenida Raphael Vitta, em Americana, recebeu nesta terça-feira (5) diversos serviços e manutenções como, roçagem, poda e limpeza. O projeto conta com parceria de outras secretarias municipais, empresas e grupos de diferentes segmentos da cidade.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“Desde o início do projeto pensamos em oferecer à população um espaço natural receptível, em meio à cidade, em que as crianças possam brincar, as pessoas possam praticar esportes e ter momentos de lazer. Entre os atrativos, o Uga-Uga terá trilha urbana, playground e pista de bicicross. Estamos empenhados e nos próximos dias os materiais do espaço começam a ser instalados”, disse o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

A trilha de caminhada do parque tem no total dois quilômetros de extensão e será instalado piso de saibro. O projeto inclui ainda instalação do videomonitoramento 360º, uma base para grupos de escoteiros e praça de apoio com quiosques e sanitários.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, entre as vantagens do parque estão a eliminação da área de descarte irregular de resíduos, combate a queimadas, já que o local foi alvo de vários incêndios, preservação da fauna e flora e opção de educação ambiental, lazer e cultura gratuita.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.