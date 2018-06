Meio Ambiente faz ação na Emei Curumim

A Secretaria do Meio Ambiente de Americana, por meio da Unidade de Educação Ambiental, realizou nesta semana para as crianças da Emei Curumim, no bairro Recanto Jatobá, uma manhã de palestras e orientações sobre os cuidados com o meio ambiente e a prevenção de queimadas. A equipe apresentou também o conto “Limpildo e os amigos da praia” e distribuiu materiais educativos.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

De acordo com a direção da escola, os pequenos desenvolveram atividades ligadas ao meio ambiente durante toda a semana e junto aos professores criaram a seguinte frase simbolizando a ação: “A nossa terra precisa de cuidado e não de queimada”.

A Unidade de Educação Ambiental fez ainda a apresentação de vídeos sobre queimadas e reciclagem e trabalhou com os alunos através de brincadeiras informações sobre a destinação correta de resíduos e a coleta seletiva.

A secretaria realiza as ações em escolas da rede pública e particular. Para agendar o horário é preciso entrar em contato com a Unidade pelo telefone (19) 3471-7770, de segunda à sexta, das 8 às 17 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.