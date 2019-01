Secretarias discutem sobre Unidade de Bem-Estar Animal

Seguindo normas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Saúde, irá instituir a Unidade de Bem-Estar Animal com o objetivo em oferecer atendimentos para a qualidade de vida em determinados aspectos aos animais de rua e realizar ações de controle populacional.

Participaram da reunião os secretários de Meio Ambiente e de Saúde, Odair Dias e Gleberson Miano; a médica veterinária e responsável técnica pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), Aneli Marques Neves Conceição; o subsecretário da Uvisa, Donizete Borges; o subsecretário de Planejamento da Saúde, Rodrigo Dias Leon; e o assistente da Secretaria de Meio Ambiente, Roserval Gonçalves. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Uma comissão interna já foi criada para elaborar o plano de trabalho e a programação conforme a legislação da Secretaria Estadual e, de acordo com o secretário Odair Dias, o corpo técnico será formado por profissionais capacitados e técnicos reaproveitados da Prefeitura de Americana.

“A Prefeitura é uma só e as secretarias devem trabalhar em conjunto. Vamos estar constantemente interligados e a comissão irá definir o passo a passo para a concretização da Unidade. Vamos dividir as competências com o CCZ e direcionar à secretaria de Meio Ambiente questões ligadas ao bem estar do animal”, disse Odair Dias.

Atualmente, o CCZ faz os atendimentos médicos e de qualidade de vida dos bichos, como recebimento de denúncias, castração e microchipagem. “Os trabalhos serão divididos e o CCZ irá ficar com a parte da saúde dos animais, tratando exclusivamente das doenças. Agora vamos avaliar as medidas burocráticas necessárias para viabilizar a criação da Unidade Bem-Estar Animal”, concluiu o secretário de Saúde, Gleberson Miano.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.