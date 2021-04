Mega Tintas realiza campanha de arrecadação de alimentos no sábado

Em meio às dificuldades provocadas pela pandemia, a empresa Mega Tintas e Texturas, de Americana, vai realizar uma campanha de arrecadação de alimentos no próximo sábado (10), com apoio do LIBERAL. Haverá a entrega de um galão de tinta para as pessoas que doarem dois quilos de alimento não perecível na Dado Distribuidora, das 9 às 15 horas.

O endereço é Avenida Nossa Senhora de Fátima, 264, bairro Jardim Santana. A organização pede para os interessados levarem ao local um quilo de arroz e mais um outro item da cesta básica, exceto açúcar e sal.

Dado também conta com a colaboração de outros empresários – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

“A ideia surgiu da necessidade, do momento que a gente está vivendo”, disse Dado Salau, diretor da empresa.

Ele ainda destacou a ajuda de outras empresas, como a Nova Lata, com a doação das embalagens, e a Oswaldo Cruz, com fornecimento gratuito de resina para produção das tintas. “A campanha nem começou e já está um sucesso”, comentou.

Nesta terça, Dado também contou que havia recebido pelo menos R$ 14 mil de empresários e amigos para a compra de alimentos. “O pessoal está dando dinheiro em troca de nada. É para ajudar mesmo”, afirmou.

Ao todo, a Mega Tintas e Texturas vai disponibilizar 1 mil galões de 3,6 litros da tinta acrílica Standard Plus, de cor branca, que serve para pinturas internas e externas.

Os alimentos arrecadados serão destinados para instituições de caridade, Fundo Social de Solidariedade, igrejas e famílias em situação de necessidade.