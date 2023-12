Mega da Virada: prêmio de R$ 570 milhões movimenta lotéricas e tem bolão de R$ 26 mil em Americana

Os moradores da região correm contra o tempo para apostar na Mega da Virada. Neste ano, o prêmio pago pela Caixa Econômica Federal será de R$ 570 milhões, o maior já registrado. Em Americana, um bolão feito no Centro teve o valor de R$ 26 mil.

Gerente de lotérica disse que a maior parte do público faz apostas pequenas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A aposta foi realizada em uma lotérica na Rua Primo Picoli. De acordo com a gerente Márcia Ferreira, os jogos foram feitos por amigos.

“Tem bastante jogo de empresa e de amigos. O valor mais alto até agora foi de um grupo de amigos. Eles apostaram R$ 26 mil, em jogos de 15 e 10 dezenas”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No entanto, ela afirma que a maior parte do público faz apostas pequenas. “O pessoal está procurando bastante, tem muito bolãozinho sendo vendido, os mais baixos estão saindo bastante”, completou. Mesmo em valores menores, os bolões têm sido a maior parte das “fézinhas.”

O gerente de produção Jefrey Oliveira é um que aderiu. Ele estava na Avenida Cillos nesta sexta-feira (29) para registrar seu 2º bolão.

“Estou fazendo com a galera do Santa Rita [bairro de Santa Bárbara]. Se a gente sumir, você já sabe”, brincou. “Estamos em cinco pessoas, mas já fizemos outro com 11”, explicou.

Questionado sobre o que fazer com tanto dinheiro, ressaltou que seria importante cuidar da mente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Não sei nem o que comprar, tem que buscar um suporte, porque é muita grana. Até mesmo emocionalmente, você sai da casinha, tem que manter a situação controlada.”

Bolão “público”

Em Santa Bárbara, um bolão realizado no Centro reuniu figuras do setor público. A aposta foi registrada pelo servidor Wagner Proque, contendo 410 jogos no total de R$ 2 mil. Participaram funcionários da prefeitura, GCM (Guarda Civil Municipal) e da câmara.

“Resolvemos fazer as apostas entre amigos, depois a ideia foi crescendo e ampliamos as chances de ganhar”, disse.

Segundo o servidor, estão no bolão os vereadores Bachin Jr (MDB), Joi (PV), Paulo Monaro (MDB) e até o vice-prefeito Felipe Sanches (sem partido).

O sorteio da Mega da Virada acontece no domingo (31), às 20 horas.

As apostas podem ser registradas até as 17 horas do mesmo dia, com custo partindo de R$ 5.

O valor não acumula. Assim, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os que acertarem cinco.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.