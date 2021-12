Médicos recorrem a entidades contra terceirização no HM

Servidores que são concursados como plantonistas clínicos do pronto-socorro relatam sobrecarga, alteração de escala e ainda a falta de diálogo com a prefeitura sobre os problemas

Ao menos 17 médicos concursados para o cargo de plantonistas clínicos do pronto-socorro do HM (Hospital Municipal) Dr Waldemar Tebaldi, em Americana, recorreram à APM (Associação Paulista de Medicina) e ao Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) para tentar frear a terceirização na instituição.

Em carta endereçada à APM e que culminou em uma reunião no último dia 17, os médicos afirmam que com o foco direcionado à terceirização, por interesses diversos, nas últimas semanas, recomeçaram as ações exclusivas e direcionadas a eles. “Estamos sendo retirados do atendimento público na ‘porta’ – urgências e levados à revelia para sala de emergência, local com diversos pacientes que não conseguem vagas em salas de UTI”, traz trecho.

Os profissionais também denunciam sobrecarga de trabalho, alteração de escala e falta de diálogo por parte da prefeitura. Na carta, informam ainda sobre o fechamento da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por infecção da superbactéria KPC, ocorrido neste mês, sobrecarregando ainda mais a sala de emergência.

“Estamos sendo retirados de nossos dias de plantão e forçados a aceitar outros dias e horários, sem ter explicações, para dar espaço à terceirização”, acrescenta o texto.

Reportagem do LIBERAL publicada neste mês revelou que 51 enfermeiros e técnicos em enfermagem concursados do pronto-socorro foram remanejados para outros setores da instituição. No lugar deles, entraram, segundo a administração, 116 terceirizados.

Diretor de Defesa Profissional da APM Estadual, o médico pediatra Marun David Cury disse que a prefeitura e a diretoria técnica do HM querem impor condições precárias aos profissionais concursados.

“Querem obrigá-los a prestar serviço em terapia intensiva, sendo que é uma área específica e complexa, que exige especialidade, conhecimento. Isso representa um risco não só para o profissional como para o paciente”, alerta Cury.

Em entrevista ao LIBERAL, o pediatra disse ainda que os médicos concursados estão encontrando dificuldades porque a direção do HM não estaria aberta ao diálogo. “Eles colocaram uma norma e querem que cumpra. Percebe-se que não estão preocupados com a segurança dos pacientes, mas em colocar um médico e dizer para a população que tem profissional atendendo. Mas tem que ser médico com especialização para atender”, afirma.

A reunião realizada no dia 17 de dezembro reuniu a diretoria técnica da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), os médicos concursados, o Sindimed (Sindicato dos Médicos de Campinas e Região) e filiados da APM.

Em nota, a Prefeitura de Americana negou os apontamentos e disse que a reunião ocorreu com os médicos escalados para a sala de emergência do pronto-socorro, que solicitaram uma distribuição da escala dos profissionais para cobertura semanal.

“Conforme acordado em reunião, a administração fez uma proposta de escala, considerando as declarações de acúmulo de cargo apresentada pelos servidores, no entanto ficou aberta a novas sugestões, que foram apresentadas apenas nesta terça-feira, dia 21”.

Também em nota, o Cremesp informou que recebeu um ofício de profissionais médicos relatando diversos problemas no HM. Diante disso, declarou, o Conselho acionará o Departamento de Fiscalização da autarquia para apuração minuciosa dos fatos e tomar as devidas providências necessárias.