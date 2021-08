Médicos faltam e HM ‘dispensa’ pacientes do pronto-socorro

O atendimento no pronto-socorro geral do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, ficou prejudicado na noite de segunda-feira (2), em função da falta de dois dos três médicos que estava escalados. Uma funcionária do HM informou a situação aos pacientes e “dispensou” uma parte, alegando que o atendimento corria o risco de ocorrer somente no plantão seguinte, às 7h da manhã.

Uma dessas pessoas foi a urditriz Rosana Aparecida Gimenez Lisboa, de 54 anos. Ela havia chegado por volta das 18h e foi informada do problema por volta das 20h30. Rosana já tinha observado um atraso no início do plantão, pois durante uma hora nenhum paciente foi chamado.

“A enfermeira da triagem disse que estava com um médico só, que tinha acabado de chegar porque tinham corrido atrás para conseguir, e que não tinha como atender todo mundo. Ela separou umas 20 fichas, leu os nomes, inclusive o meu, e falou que podia ir embora, a não ser que quisesse ficar até 5h da manhã ou até no próximo plantão. Tinha gente do meu lado desde as 14h”, disse Rosana, que foi embora sem o atendimento e retornou nesta terça-feira.

A gestão do hospital informou que os três médicos que estavam escalados são funcionários concursados da prefeitura. O HM disse que chegou a fazer contato com a Hygea, terceirizada que fornece médicos para o hospital, para tentar repor na escala.

“Porém, como foram duas faltas inesperadas, cujos profissionais somente avisaram momentos antes de iniciarem o expediente, a empresa teve dificuldades em conseguir outros profissionais para cobrir essas faltas”, disse o hospital.