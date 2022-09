Médico vai escrever sobre saúde em nova coluna no LIBERAL

O médico Paulo Renato Monteiro, especializado em alergia e imunologia - Foto: Marcelo Rocha - Liberal

O médico especialista em alergia e imunologia Paulo Renato Monteiro da Silva passa a assinar, a partir deste domingo, a coluna Saúde em Pauta, que será publicada a cada 15 dias na editoria Mais Vida, aos domingos, no LIBERAL. Com temas atuais, o profissional trará dicas importantes para ajudar a mudar alguns hábitos e assim evitar problemas no futuro.

O primeiro tema, amanhã, será o uso dos cigarros eletrônicos, que apesar de estarem na moda, podem trazer problemas sérios na saúde. “Já temos casos nos Estados Unidos de internações por conta do uso do cigarro eletrônico em apenas quatro anos”, alerta o médico, que atua em Americana.

O profissional antecipa que tem a preocupação de trazer textos rápidos e objetivos, pois tem a proposta de oferecer as orientações de maneira bem clara.

Para as próximas colunas, ele pretende abordar assuntos relacionados à varíola dos macacos, meningite, além de outras patologias, como alergias respiratórias, alimentares, cutâneas, intoxicações ou medicamentosas e urticárias. “Temos uma área com uma infinidade de temas a serem abordados”, adianta.

Há 16 anos, o médico atua nas áreas de alergia e imunologia, mas também tem formação em pediatria. Formou-se em 1984, na Univás (Universidade do Vale do Sapucaí), em Pouso Alegre (MG), e fez residência em pediatria no Hospital dos Servidores Públicos. Anos depois, se especializou em alergia e imunologia na mesma unidade.