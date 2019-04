Médico José Adriano Worschech morre aos 54 anos

O médico José Adriano Worschech, 54, morreu na manhã desta segunda-feira (01), por volta das 8h, em São Paulo. Segundo o primo André Calil, ele estava internado há uma semana no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital, em virtude do tratamento de um câncer que enfrentava há vários anos.

O velório será realizado no Cemitério da Saudade, em Americana, a partir das 19h. O sepultamento ocorre amanhã (02), às 9h. Foto: Reprodução / Facebook

Americanense, Worschech estudou medicina no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira em sua cidade natal, ele foi coordenador da Unimed de Americana, do pronto-socorro do Hospital São Francisco, e da atenção básica na gestão do prefeito Frederico Polo Muller (1993 a 1996). Ele também era médico concursado do Estado.

Worschech deixa a esposa Cláudia Cia Worschech, o filho Lucas Worschech, e os irmãos José Carlos Worschech Junior e Thaís Worschech.

“Sua luta pela vida foi linda, foi incrível! Muita gratidão por tantos ensinamentos e tantos momentos bons! Hoje nos despedimos de você Dri, mas ninguém morre quando vive dentro de nós!”, escreveu a esposa Cláudia pelo Facebook.