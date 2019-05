Médico falta e Pronto Atendimento do Zanaga fica lotado

O PA (Pronto Atendimento) do Antonio Zanaga, em Americana, viveu mais um dia de caos nesta terça-feira (7). O médico que assumiria o plantão às 7h faltou e, com isso, apenas um profissional permaneceu realizando os atendimentos, priorizando urgência e emergência.

A reportagem esteve no posto e conversou com pacientes que aguardavam há sete horas. A previsão da Secretaria de Saúde é que o atendimento seja normalizado às 19h, quando haverá troca de plantão. Problema semelhante ocorreu nesse mesmo posto há um mês, quando um médico que estava escalado faltou sem avisar com antecedência. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Com suspeita de dengue, uma balconista que preferiu não se identificar procurou o posto por volta das 7h, passou pela triagem e foi orientada a buscar atendimento no Hospital Municipal, com a justificativa que a situação lá estaria melhor.

Ao chegar no hospital, desistiu diante da fila que encontrou e retornou ao Zanaga por volta das 8h. O número de pessoas aguardando havia aumentado e até as 15h30 ela não havia sido atendida.

“Não tinha nem 10 pessoas aqui, disseram se eu poderia ir no (hospital) municipal porque lá estava melhor. Cheguei lá tinha mais de 30 pessoas para fora do portão, uma fila enorme. Voltei aqui e quando cheguei tinha umas 100 pessoas, estou desde as 8h esperando e ainda tem sete pessoas na minha frente”, reclamou.

Com suspeita de dengue, o suplente de tecelão Kelsy Jones da Silveira, de 21 anos, chegou no PA às 8h30. Com dor no corpo e atrás dos olhos, ele aguardava atendimento até as 15h.

“Esse é segundo exame que fiz de sangue porque estava com suspeita de dengue. Vim ontem (segunda-feira) depois do meio-dia buscar resultado e o sistema caiu fora, só voltou hoje de manhã. Peguei o exame e estou aqui até agora, esperando pra passar pelo médico”, contou.

“O que o setor de saúde poderia fazer é enviar um outro profissional para cá, principalmente com esse surto de dengue”, opinou o atendente Lourenço Magri Junior, de 47 anos, que procurou o PA do Zanaga com pneumonia.

De acordo com a diretoria administrativa do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, “não houve possibilidade de enviar um médico substituto, já que a falta ocorreu sem aviso prévio e a procura pelo pronto-atendimento do HM está elevada”.

A Secretaria de Saúde informou que “todas as fichas (no PA Zanaga) estão sendo abertas e os usuários e acompanhantes estão sendo orientados quanto à demora no atendimento em decorrência da falta desse profissional. O atendimento será normalizado a partir das 19h, quando inicia novo plantão com outros profissionais”.