Médico é flagrado jogando ‘Paciência’ no HM de Americana e terá contrato suspenso

A Prefeitura de Americana ordenou nesta terça-feira (28) que a Santa Casa de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pela administração do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, suspenda o contrato de um médico flagrado nesta semana jogando em um computador, supostamente durante atendimento. De acordo com o Executivo, o caso será apurado.

O LIBERAL teve acesso ao vídeo, de apenas sete segundos, nesta terça. Nele, o profissional aparece sentado jogando em um computador, de costas para o paciente que está filmando.

Na sequência, a imagem se aproxima da tela do aparelho e mostra que o médico estava, de fato, brincando de “Paciência” – jogo de cartas comum de ser encontrado em computadores.

Ainda é possível ver na filmagem, que viralizou nas redes sociais, que o médico está uniformizado de acordo com o padrão do HM, em cima da mesa há um estetoscópio e no canto inferior esquerdo da tela do computador há um logotipo, aparentemente da Chavantes.

Pediatra

Segundo apuração da reportagem, o profissional que aparece nas filmagens é supostamente pediatra, bem como teria sido alvo de reclamações em atendimentos realizados em Piracicaba e Nova Odessa. O Executivo, entretanto, não confirmou a identificação do médico.

No caso do HM, ele foi contratado diretamente pela OS, ou seja, não é concursado – o que obrigaria a abertura de uma sindicância.

Por conta da repercussão, a Secretaria de Saúde informou que, “tão logo tomou conhecimento, notificou a Chavantes solicitando a suspensão imediata do contrato do médico para apuração dos fatos e substituição do profissional, para que o atendimento aos pacientes não seja prejudicado.”

A determinação foi atendida ainda nesta terça pela OS.

A prefeitura também ressaltou que o comportamento denunciado “contraria a conduta sempre adotada e cobrada pela Secretaria de Saúde de Americana, que trabalha de maneira constante pelo atendimento humanizado e de qualidade à população”.