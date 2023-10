Fábio Thuler fará nesta sexta-feira uma cirurgia de câncer no intestino com o auxílio de robôs

Fábio Thuler cirurgia robótica – especialista em cirurgias digestivas robóticas - Foto: Divulgação

O médico Fábio Thuler, de Americana, realiza nesta sexta-feira (27) a primeira cirurgia robótica oncológica do aparelho digestivo, no recém-inaugurado Hospital São Luiz Campinas.

O procedimento, feito por um número restrito de profissionais no País, está se tornando cada vez mais acessível com o aumento da disponibilidade de robôs cirúrgicos no mercado de saúde.

Especialista em cirurgia do aparelho digestivo e reconhecido pelo uso da tecnologia robótica, Thuler fará uma cirurgia de câncer no intestino, que é a forma mais comum de câncer do aparelho digestivo e tem apresentado um aumento preocupante na incidência entre a população brasileira.

De acordo com estimativas do Inca (Instituto Nacional de Câncer), o Brasil está previsto para registrar cerca de 44 mil novos casos da doença, anualmente, entre os anos de 2023 e 2025.

Segundo o médico, a cirurgia robótica oferece uma série de vantagens em comparação com as abordagens tradicionais.

Ela é menos invasiva e proporciona maior precisão, aumentando a segurança e o conforto para o paciente durante e após o procedimento. O que significa incisões menores, menor tempo de internação, recuperação mais rápida, cicatrizes mínimas, retorno precoce às atividades físicas e menor chance de sangramento.

Além disso, a tecnologia robótica proporciona ao cirurgião movimentos mais controlados e precisos, bem como uma visão aprimorada da área a ser operada.

Durante o procedimento, o robô cirúrgico é controlado por meio de um console que executa movimentos com quatro braços.

Além disso, o sistema conta com um dispositivo capaz de filtrar tremores nas mãos do médico.

A alta precisão é garantida pelas imagens em alta definição (Full HD) e 3D, que podem ser ampliadas em até 15 vezes.

Avanço significativo

Em comparação com as cirurgias tradicionais “abertas”, que não envolvem tecnologia, e a laparoscopia, que, embora seja tecnologicamente avançada, possui algumas limitações, a cirurgia robótica representa um avanço significativo, especialmente em procedimentos complexos, como cirurgias oncológicas, reoperações, casos de obesidade extrema e cirurgias de longa duração, afirma Thuler.

A expectativa é que nos próximos anos haja um aumento significativo no número de cirurgias robóticas, acompanhado de avanços contínuos nos softwares de interface entre o robô e o cirurgião.

“Isso permitirá ao cirurgião ter acesso a informações em tempo real, auxiliando na tomada de decisões durante a cirurgia e, consequentemente, aprimorando o processo de recuperação”, conclui.