Média de idade de vítimas da Covid-19 em Americana é de 80 anos em 2023

Vacina bivalente da Pfizer, oferecida em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A média de idade das vítimas da Covid-19, neste ano, em Americana é de 80 anos, mostra um levantamento do LIBERAL em dados divulgados pela prefeitura.

Entre janeiro e março, nove pessoas faleceram por conta da doença no município. Todas eram idosas entre 67 e 96 anos. A maior parte (6) era mulher.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região

A última vez que uma pessoa com menos de 60 anos, ou seja, não idosa, morreu em decorrência da Covid-19 em Americana foi em agosto.

Nesta quinta-feira (30), a Vigilância Epidemiológica reportou dois óbitos de duas mulheres. Uma delas, de 75 anos, vivia em uma instituição para idosos, no Jardim Santa Eliza, e era portadora de mal de Parkinson e doença respiratória crônica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A outra, de 89 anos, vivia na Vila Bertini e tinha doença cardiovascular crônica e insuficiência renal. Elas morreram nos dias 22 e 26 deste mês, respectivamente.

Com as duas mortes, Americana chegou a 1.019 vítimas da Covid-19. No município, o primeiro óbito foi confirmado há pouco mais de três anos. Um idoso de 64 anos, morador da região central, foi a primeira vítima da doença, em 27 de março de 2020.

Show more

A pandemia do coronavírus entrou, em março, em seu quarto ano. Em Americana, são cerca de 49,6 mil casos positivos desde então, sendo que 48,5 mil se recuperaram. Neste ano, a Vigilância Epidemiológica informou a notificação de 1,4 mil casos positivos.

A doença vive um período de baixos índices de contaminação, óbitos e internações no País. O cenário é bastante distinto do início dos anos anteriores.

Entre janeiro e março de 2021, por exemplo, 168 pessoas morreram em Americana por conta da doença. Elas tinha, em média, 66 anos. No mesmo período do ano seguinte, 2022, foram 100 vítimas, com idade média de 75 anos. Agora, até esta sexta-feira (31), são nove mortes confirmadas. As vítimas têm, em média, 80 anos.

Show more

A mudança no perfil dos óbitos é atribuída por especialistas ao avanço da vacinação contra o coronavírus. Atualmente, a rede pública já oferece a vacina bivalente para idosos, que tem tido baixa adesão em Americana.

A vacina bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e a subvariante ômicron.

No entanto, para recebê-la é necessário ter tomado, no mínimo, a primeira e a segunda dose há mais de quatro meses.