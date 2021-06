Média de idade de vítimas da Covid-19 em Americana cai para 59 anos em junho

Levantamento mostra que idade média dos moradores que morrem tem caído sucessivamente nos últimos meses no município

A idade média das vítimas da Covid-19 em Americana caiu, em junho, para 59 anos. Até então, a média vinha ocupando a faixa etária dos 60 anos, mas tem registrado quedas sucessivas nos últimos meses, com a piora e o aumento das mortes e o avanço da vacinação em pessoas idosas.

Entre julho e setembro do ano passado, na primeira onda de casos e mortes da pandemia, a média de idade das vítimas na cidade estava entre 70 e 73 anos.

A partir de janeiro, com a chegada da segunda onda em entre março e abril, o número foi caindo. De 69 em janeiro, recuou para 62 em maio. Em junho, das 53 mortes notificadas pela prefeitura até o dia 18, 58% eram de pessoas não idosas, ou seja, com menos de 60 anos.

Neste domingo, o LIBERAL mostrou que a faixa etária dos 50 anos passou a concentrar as mortes pela Covid-19 em Americana. A reportagem analisou a data de óbito e a idade das 628 vítimas do coronavírus na cidade desde o início da pandemia. Os detalhes de cada caso fatal são divulgados diariamente em boletins da prefeitura, sem revelar a identidade dos pacientes.

Os dados permitem observar que a mudança no perfil das principais vítimas da Covid-19 teve início a partir do mês de maio, o que pode indicar um reflexo da vacinação, que começou pelos mais idosos em fevereiro.

Há até dois meses, por exemplo, os idosos dominavam as estatísticas fatais da pandemia. Nos dois piores meses da crise, em março e abril deste ano, das 207 vítimas do coronavírus, 132 eram pessoas com 60 anos ou mais, o que equivalia a 64% dos óbitos.

No mês de maio, porém, o perfil começou a mudar. A morte entre idosos ainda continuou sendo predominante (40 das 76 registradas no mês), mas, pela primeira vez na pandemia, dentro de um quadro estatisticamente significativo, a faixa de 50 a 59 anos foi a que teve o maior número de vítimas.

Em maio, 25% das mortes ocorreram entre pessoas dentro dessa faixa etária, seguida pela de 60 a 69, que correspondia a 21% dos óbitos.

Para especialistas, o avanço da vacinação é um dos motivos que podem explicar a mudança no perfil. “A primeira faixa etária que não tiver a proteção da vacina é a que vai dominar as internações e óbitos”, disse o infectologista André Giglio Bueno, do Observatório da PUC-Campinas.