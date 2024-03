Meche sofre acidente de moto e se ausenta de sessão na Câmara de Americana

O vereador Marschelo Meche (PL), de Americana, se acidentou durante um passeio de moto no último fim de semana. Por esse motivo, ele se ausentou da sessão da câmara desta terça-feira (5).

O vereador Marschelo Meche, durante sessão da Câmara de Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

Em justificativa enviada ao Legislativo, o parlamentar disse que não se feriu gravemente. Porém, afirmou ter sofrido lesões que exigem cuidados médicos e repouso, conforme orientações da equipe de saúde que o atendeu.

Portanto, Meche pediu afastamento de suas funções, e a solicitação foi atendida pelo presidente da Casa, Thiago Brochi (PL). Nesta sessão, iniciada às 14h, sua cadeira é ocupada pelo suplente Professor Jonas Santos (União Brasil).

“Esta decisão não foi fácil, dado o meu comprometimento com os meus deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que ocupo. Mas é primordial seguir as orientações médicas para uma recuperação rápida e eficaz. Quero assegurar a todos que me organizei para que minha ausência cause o menor impacto possível nas atividades legislativas e nos projetos em andamento”, pontuou Meche, na justificativa.

No texto, o vereador também prometeu apresentar o atestado médico na câmara.