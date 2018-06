Meche completa um mês longe da Câmara de Americana

O vereador Marschelo Meche (PSDB) se ausentou nesta quinta-feira de sua quinta sessão seguida. Desde o dia 10 de maio, ocupa sua cadeira na Câmara de Americana o suplente Antonio Carlos Sacilotto (PSDB). Um mês após a primeira falta e a circulação de diversos boatos, sua assessoria confirmou ao LIBERAL que o tucano está passando por um tratamento médico em uma clínica e nem mesmo os assessores têm contato direto com ele. A informação oficial é de que ele apresenta quadro de depressão.

De acordo com informações da Câmara de Americana, Meche apresentou atestado médico de 30 dias no dia 17 de maio. Ele é o primeiro vereador da cidade a obter afastamento pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que pagará a ele o correspondente a 15 dias de seu salário no Legislativo. A outra metade será paga pela câmara, já que se trata de ausência por motivo de saúde.

Após cinco sessões ordinárias, Sacilotto receberá R$ 7,5 mil.

O presidente do partido em Americana e vice-prefeito da cidade Roger Willians informou que o partido tem conhecimento somente do atestado e que não sabe ainda se Meche retornará ao fim desse período de um mês ou se precisará renovar o afastamento.