Mecânico tem a moto roubada no Hospital Municipal

Um mecânico de 28 anos teve a sua moto roubada na madrugada deste domingo no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Dois homens em uma moto – um deles armado – se aproximaram dele e anunciaram o assalto. O caso aconteceu por volta das 2h.

Segundo o registro da ocorrência, o ladrão que estava na garupa exigiu a chave e o questionou se havia alarme. Como a vítima não reagiu, ele assumiu a direção e deixou o local com o veículo, uma Honda Fan.

O mecânico disse que um dos bandidos era alto e tinha uma tatuagem com o desenho de uma gota do lado direito do rosto. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e será investigado pela Polícia Civil.