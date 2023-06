Mecânico é preso em Americana após oferecer R$ 2 mil a policiais militares

Rapaz estava com carro clonado e, para tentar não ser detido, ofereceu a quantia em dinheiro aos militares

Indivíduo foi detido pela Polícia Militar, na madrugada de sábado – Foto: Governo do Estado de São Paulo / Divulgação

Um mecânico de 43 anos foi preso na madrugada de sábado (17), em Americana, após oferecer R$ 2 mil para policiais militares. O suspeito estava com um veículo clonado e pediu para ser liberado se desse o dinheiro aos agentes.

A equipe da PM (Polícia Militar) estava em patrulhamento pela Avenida Brasil, por volta das 2h15 da madrugada, quando viu um Volkswagen Spacefox, que constava no alerta do sistema Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) como clonado. Abordado, o suspeito admitiu saber da situação do carro e ofereceu dinheiro para ser liberado.

Os policiais detiveram o suspeito e o apresentaram à Polícia Civil. Através da etiqueta de identificação veicular, os policiais constataram que o carro original está no estado do Mato Grosso.