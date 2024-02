Mecânico é preso após agredir a namorada e fazer ameaças de morte, na Vila Mariana, em Americana

Uma faxineira de 24 anos foi agredida em seu apartamento, na Vila Mariana, em Americana, na noite desta terça-feira (13). O agressor é seu namorado, que ficou preso por violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, o detido já tem outras duas passagens, também por agressões à mulheres.

De acordo com relatos da vítima, o relacionamento com o mecânico teve início há quatro meses e, há pelo menos dois meses, ele se mudou para o apartamento dela.

Nesta terça-feira, ainda de acordo com a faxineira, o namorado pegou o seu celular enquanto ela dormia, baixou o aplicativo Tinder (aplicativo de relacionamento) em seu aparelho e, deste modo, teve acesso a algumas conversas de quando estava solteira.

Aos policiais ela contou que, após encontrar as mensagens, a acordou com xingamentos. Ela então saiu de casa, mas o namorado foi atrás e continuou desferindo ofensas contra ela. Mais tarde, ao retornar para o apartamento, a briga continuou e o homem a agrediu com tapas, vassouradas, cintadas, empurrões e ainda a ameaçou de morte.

A vítima gritou por socorro e, após alguns momentos, guardas municipais estiveram no imóvel e conduziram o agressor ao plantão policial, onde ele foi autuado em flagrante por violência doméstica, lesão e ameaça.