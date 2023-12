MEC viabiliza 1,4 mil vagas em tempo integral em escolas da região

O MEC (Ministério da Educação) repassou R$ 4,8 milhões para viabilizar 1.399 vagas em tempo integral em escolas da RPT (Região do Polo Têxtil).

O montante foi destinado por meio do programa federal “Escola em Tempo Integral”, iniciado em julho deste ano, que tem como objetivo incentivar a criação de matrículas em tempo integral na educação básica.

Em Santa Bárbara, Emefei Professora Maria Martiniano Gouvêa Valente terá vagas aplicadas – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Das cidades da região, Americana é a única que optou por não pactuar vagas junto ao ministério e, por este motivo, ficou de fora do projeto.

No programa, cada município apresenta uma proposta ao MEC de implementação de vagas em tempo integral em escolas.

O plano é avaliado e se aprovado, o repasse para viabilizar as matrículas é depositado em uma conta no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

A prefeitura retira o dinheiro do fundo e fica responsável pela aplicação nas unidades. São consideradas matrículas em tempo integral aquelas em que o estudante permanece na escola por tempo igual ou superior a sete horas diárias ou a 35 horas semanais, em dois turnos.

O MEC confirmou que foram ofertadas 170 matrículas à Prefeitura de Americana, o que corresponderia a R$ 287.847,40 de fomento, mas por opção da administração as vagas não foram pactuadas.

Ao LIBERAL, a prefeitura explicou que “a Secretaria de Educação inicia, em 2024, o processo de avaliação do Plano Municipal de Educação, aprovado em 2015 e com validade de 10 anos.”

Segundo ela, a análise desse documento, bem como os índices relativos ao impacto da pandemia na Educação e os dados de inscrições para vagas em creche e de novas matrículas em 2024, vão nortear uma decisão sobre a oferta de vagas em período integral.

Por sua vez, em Santa Bárbara d’Oeste foram pactuadas 134 vagas, viabilizadas por R$ 529.838,68 e aplicadas na Emefei Professora Maria Martiniano Gouvêa Valente, no Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Em Nova Odessa, o MEC repassou R$ 263.263,72 para 106 vagas, que complementarão outras 164 bancadas pelo município na Emef Prefeito Simão Welsh, no Jardim Santa Rita 2.

Já em Hortolândia, serão 461 vagas, com fomento de R$ 1.893.788,00, distribuídas em todas as unidades que oferecerem atendimento de creche e necessitarem da demanda.

Por fim, Sumaré é o município que pactuou o maior número de vagas junto ao MEC: 698, com fomento R$ 2.067.057,20.

Porém, a cidade irá disponibilizá-las em duas escolas a serem construídas, sendo uma nas proximidades do Condomínio Real Park, no distrito de Nova Veneza, e outra no Jardim dos Ypês, na região do Maria Antônia.