‘Me chamam de inspiração’, diz moradora de Americana ao completar 100 anos

Dona Zulmira celebrou a nova idade neste sábado rodeada pelos familiares - Foto: Isabella Holouka / O Liberal

O sábado (3) foi de festa para a família de Zulmira Bernardina de Souza, no Jardim da Paz, em Americana. Irmã mais velha de oito, mãe de cinco, avó de nove, bisavó de oito e trisavó de uma menina de 5 anos, dona Zulmira completou 100 anos de vida. Ela se considera uma mulher saudável e credita à fé o segredo para a longevidade.

“Chegar nos 100 anos é só com Deus. Ele permite, nos dá condições. Estou muito feliz. Já recebi vários parabéns, desejos de felicidades. Na minha infância e juventude eu sofri muito, mas dou graças a Deus por ter uma velhice feliz. Todo mundo me chama de inspiração, e é tão bonito escutar isso”, diz.

“Chegar nos 100 anos é só com Deus”, afirma a aniversariante – Foto: Isabella Holouka / O Liberal

Moradora de Americana desde a década de 1980, sempre nos bairros Jardim da Paz e Europa, dona Zulmira nasceu no Vale do Rio Doce, no município de Resplendor (MG). Também viveu em Vitória (ES), antes de vir para Americana. Na época, as tecelagens empregaram dois de seus filhos, trazendo a família toda para cá.

Em Americana, já com mais de 60 anos, ela se dedicou unicamente aos cuidados da família. Porém, na juventude, dona Zulmira conta ter trabalhado duro na roça, principalmente na produção de farinhas de mandioca e milho.

Hoje, vivendo com a filha mais velha, a centenária tem três passatempos: descansar, cozinhar e ler. Conta ter aprendido a leitura aos 65 anos, após ter pedido essa bênção a Deus.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estudar eu nunca estudei, conhecia as letras e não sabia juntar. A gente tinha na igreja cultos de oração, e eu pedi para que os irmãos orassem para que eu aprendesse a ler, Deus abençoou, eu fui indo e indo, e agora leio o suficiente, muitos livros evangélicos”, relata a idosa.

A história é confirmada pelo filho Sirlei de Souza, 59, que hoje vive em Brasília (DF): “Ter aprendido a ler praticamente sozinha foi realmente um milagre de Deus”, diz.

“É um privilégio ter a nossa mãe com 100 anos, tranquila, com a mente muito boa e disposição. Temos muita gratidão a ela e a nossa irmã, que cuida dela de uma maneira muito especial. Ela passou por muita luta e enfrentou as dificuldades com bastante alegria”, complementa.

Os netos Felipe Abreu de Souza e Cíntia Valentim Biscola, de 36 e 34 anos, respectivamente, contam que dona Zulmira é um exemplo da fé cristã, muito carinhosa e dona de receitas inesquecíveis de carne de porco, bolos doces, salgados de polvilho e pudim de queijo. “Mesmo passando por dificuldades, sempre se manteve na oração. É muito amorosa, nos deu tudo o que pôde”, destaca Cíntia.