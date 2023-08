Mato em terreno incomoda moradores na Vila Belvedere

Um terreno sem uso tem causado incômodo em moradores da Vila Belvedere, em Americana. Localizado na esquina entre as ruas São Paulo e São Carlos, o local está com mato alto invadindo a calçada e moradores já encontraram escorpiões no imóvel.

Mato alto motivou reclamações de moradores do bairro – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Antes de ser desocupado, o terreno possuía uma lanchonete, que não está mais em funcionamento. “Vazio, cheio de mato, parcialmente desmontado [área do estabelecimento], acho que por vândalos”, comentou uma moradora, que completou dizendo que já foram vistas pessoas dentro do terreno.

Moradores disseram ter entrado em contato com a Prefeitura de Americana para reclamar do assunto, mas ainda não tiveram retorno.

O LIBERAL teve acesso ao protocolo de atendimento, mas, apesar disso, a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) informou que não recebeu nenhuma reclamação formal sobre o local.

Em contrapartida, a Sosu ainda alegou que um fiscal irá verificar a situação. Se for constatado o mato alto, irá notificar o proprietário para realizar a limpeza do terreno.