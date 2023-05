Mato em calçada impede trânsito de pedestres e gera reclamações na Avenida da Saúde

Uma calçada tomada por mato tem gerado reclamações por parte de moradores próximos à Avenida da Saúde, em Americana. Na altura do número 669, o trecho de passeio de um terreno público está intransitável devido ao mato, fazendo com que pedestres tenham que andar pela rua, que possui intenso tráfego de veículos.

Pedestres têm que andar pela rua, por conta do mato na calçada – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A reportagem do LIBERAL foi até o local e constatou que a parte interna do terreno não possui mato alto, enquanto a calçada necessita de reparos. Um morador da região, que não quis ser identificado, relata que a maior preocupação está com a segurança dos pedestres em horários de movimento.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A parte onde está o passeio está toda lotada de mato, não tem condições do pedestre atravessar por ali. É um lugar de perigo, porque tem muito movimento, principalmente nos horários de pico, e as pessoas têm que se locomover pela via pública, colocando em risco a sua integridade física”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Procurada, a prefeitura afirmou que o terreno será capinado por completo nos próximos dias, conforme consta o cronograma de limpeza da Secretaria de Meio Ambiente.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.