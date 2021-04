Mato em calçada impede passagem no Nova Americana

Morador diz que poda no local foi feita em novembro do ano passado e mato está muito alto

Morador do Nova Americana, o aposentado Elias Rodrigues da Silva, de 70 anos, reclama do mato alto da Rua Dom Pedro II, na altura do número 1616, em Americana, que atrapalha a passagem de pedestres.

Elias conta que utiliza o trecho frequentemente para caminhar, mas o mato está muito alto e os pedestres são obrigados a utilizarem a rua para travessia, que é bastante movimentada e com isso eles correm riscos.

De acordo com o morador, a última poda foi realizada pela equipe da prefeitura em novembro do ano passado. Ele acredita que as chuvas deste ano tenham acelerado ainda mais o crescimento.

“Esse trecho da calçada pertence a um terreno, que antes era uma horta. Aqui no prédio onde eu moro sempre aparece escorpião. A gente acha que deve vir de lá”, comenta.

A Prefeitura de Americana foi questionada, mas não informou ao LIBERAL uma previsão para realizar a limpeza.

