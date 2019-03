Mato em calçada atrapalha pedestres

O aposentado José Devair da Silva Saravalli, de 58 anos, procurou o LIBERAL para reclamar da situação de um trecho da calçada da Rua Francisca Coral Chiquinho, no Parque Universitário, em Americana. Ele caminha todos os dias pela cidade e, há duas semanas, estava andando pela via quando percebeu que o mato alto toma conta do calçamento e atrapalha a circulação de pedestres, obrigando-os a utilizar o asfalto para passar por aquele percurso.

Foto: Divulgação

“Eu acho que está faltando uma manutenção na calçada, porque ela é feita para pedestre caminhar, e não tá dando pra fazer isso. Só se andar pela rua. Isso é perigoso, ainda mais porque geralmente os motoristas não respeitam o limite de velocidade”, comentou. Saravalli acredita que há quatro meses a região está nesta situação de abandono e espera por providências por parte do poder público.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana informou que “o reclamante deve registrar a solicitação no SAC da Prefeitura – no telefone 3475-9024 para que o fiscal verifique o local e, caso necessário, notifique o proprietário”.

