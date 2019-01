Mato e escorpiões geram revolta em cemitério

A cozinheira Rosely Cristina França Sperafico relata descaso no Cemitério do Parque Gramado, em Americana. Segundo ela, o espaço está tomado pelo mato alto. Outro problema seriam os escorpiões.

Rosely vai ao campo santo todo final de semana há quatro anos para acender vela para a filha, porém nessa última visita não conseguiu realizar o ato, pois o mato alto a impediu. “A gente abaixa para acender a vela e fica com a blusa toda cheia de carrapicho. No último dia que fui, tentava me dividir entre colocar uma flor no túmulo da minha filha ou afastar o matagal, que está na altura dos joelhos”, desabafa. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Ela conta que o cemitério recebeu manutenção antes do dia de finados, entretanto o mato está muito alto, o que tem facilitado o aparecimento de escorpiões. “A gente ergue um vazo para limpar e sai um monte de escorpião, está bem feio, tudo abandonado”.

A Unidade de Praças e Jardins informou que o serviço está programado para ser realizado na primeira quinzena deste mês. Sobre os escorpiões, o órgão explicou que as dedetizações são feitas periodicamente nos cemitérios do município.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento, uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.