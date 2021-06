Mato e árvore nascem em córrego da Avenida Brasil

O professor aposentado Alexandre Cuffi Valadão, de 61 anos, chama a atenção sobre o aparecimento de matagal em diversas partes do córrego que percorre a Avenida Brasil, em Americana. Além de plantas menores, na altura da Rua Florindo Cibin, também nasceu uma árvore, que segue crescendo, atingindo quase um metro de altura.

Diversos tipos de vegetação apareceram em córrego, o que pode dificultar o escoamento – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O problema, levantado pelo morador, será quando chuvas fortes atingirem o município, já que a vegetação e a falta de manutenção devem atrapalhar o escoamento conforme o nível da água for subindo.

“Foi gasto uma verba tremenda para canalizar o córrego para evitar enchentes, e realmente resolveu o problema. Se não for realizada a devida manutenção do local logo podemos voltar com o mesmo problema”, argumentou Alexandre.

A Prefeitura de Americana respondeu por meio de nota enviada que está se mobilizando para realizar uma ação de limpeza no local para os próximos dias.