Mato dificulta passeio público no Pq. Novo Mundo

Pedestres enfrentam dificuldade ao passar pela Rua das Açucenas no cruzamento com a Rua Lorena, no Parque Novo Mundo, em Americana. Um cidadão, que pediu para não ter seu nome revelado, reclamou da situação ao LIBERAL. O problema já foi relatado há um mês, mas nenhuma solução foi adotada pela administração do município.

Foto: Divulgação

De acordo com ele, a calçada está tomada por mato que impede a circulação de pessoas, que são obrigadas a acessarem o asfalto para seguir o percurso. “Do outro lado, eu com a saúde perfeita, posso circular, porém esse desnível entre uma calçada e outra é um desrespeito total para as pessoas que têm dificuldades”, relatou.

Sua preocupação é que aqueles com problemas de locomoção possam sofrer acidentes por causa da situação. “A rua, por ser um ponto próximo ao comércio, tem carro estacionado dos dois lados, e fica um espaço estreito para andar”, completou.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana afirmou que enviaria uma equipe da Unidade de Parques e Jardins ainda nesta sexta-feira para tomar providências.

