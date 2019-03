Mato alto traz série de problemas à moradores da Praia Azul

Foto: Divulgação

Um matagal na esquina da Rua Luiz Fornaziero com a Avenida Heitor Siqueira, na Praia Azul, em Americana, tem sido utilizado para o descarte de entulho e é alvo de reclamação por parte da representante comercial, Vanda Toledo, de 50 anos.

Ela, que reside no local, disse a reportagem do LIBERAL que há meses o terreno está descuidado, com mato alto, e acaba servindo de criadouro para mosquitos da dengue. Vários moradores do bairro teriam contraído a doença, de acordo com Vanda.

Além disso, a situação do espaço causa outros dois problemas: o descarte de entulho e as frequentes queimadas. “Colocaram fogo aqui esses dias e tive de chamar o Corpo de Bombeiros, senão ia atingir minha casa”, disse ao LIBERAL.

A Prefeitura de Americana, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa, informou que a Unidade de Serviços Urbanos e a Unidade de Praças e Jardins irão enviar técnicos ao local para notificar os proprietários para a devida manutenção da área.

