Mato alto preocupa moradores no São Roque, em Americana, que temem casos de dengue

O mato alto tem preocupado moradores do bairro São Roque, em Americana. A falta de roçagem tanto de terrenos públicos quanto particulares tem frustrado a população, que teme a alta de casos de dengue na região.

Moradora da Rua Solimões, a dona de casa Silmara Marião, de 53 anos, enfrenta o problema desde que conquistou a casa própria, há um ano. Ela diz que precisa insistir com o proprietário do terreno vizinho e também do terreno que faz fundo com sua casa para que façam a limpeza. “A situação está crítica”, disse Silmara.

Área verde da Rua Tietê e terreno na Solimões tem preocupado moradora – Foto: Claudeci Junior/Liberal Área verde da Rua Tietê e terreno na Solimões tem preocupado moradora – Foto: Claudeci Junior/Liberal Área verde da Rua Tietê e terreno na Solimões tem preocupado moradora – Foto: Claudeci Junior/Liberal Área verde da Rua Tietê e terreno na Solimões tem preocupado moradora – Foto: Claudeci Junior/Liberal

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além desses dois terrenos particulares que estão no entorno da residência, uma área verde localizada na rua paralela à da dona de casa, na Rua Tietê, também está com o mato alto.

A frustração com a situação se agravou há cerca de duas semanas, quando o marido de Silmara começou a apresentar sintomas da dengue. Depois de idas e vindas ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o diagnóstico confirmou a doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, na quarta-feira (7).

Preocupado com a situação, um dos filhos de Silmara esteve no terreno ao lado, onde encontrou focos de mosquito e, por conta própria, os desfez.

A Prefeitura de Americana informou que notificará o proprietário do imóvel para que realize a limpeza e capinação do local. Sobre a área verde, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai verificar qual é o local. Se for área pública e não for APP (Área de Preservação Permanente), irá incluir no cronograma de manutenção.