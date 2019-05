Mato alto preocupa moradores do Cariobinha

Uma moradora de Americana reclama de mato alto e descarte de lixo na Rua São Camilo, no Cariobinha. De acordo com Denise Aparecida de Azevedo, de 54 anos, a situação é bastante complicada.

“A calçada é horrível porque sempre tem lixo, além disso o mato é muito alto. Tem vezes que chega a cobrir um carro e ninguém se preocupa em cortar. Eu frequento essa rua toda semana e sempre temos que conviver com esse problema”, afirmou a aposentada. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A moradora aponta ainda que o problema também causa medo em quem passa pela rua. “ Existe até um trator abandonado há anos no local”, disse.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou, por meio da assessoria de imprensa, que com relação ao mato alto encaminhou a reclamação para Unidade de Serviços Urbanos, que irá verificar o local e tomar as devidas providências. Já em relação ao descarte de lixo, a reclamação foi encaminhada à Unidade de Limpeza Pública para incluir o local no cronograma de serviços. Sobre o trator abandonado, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informa que a máquina não pertence à autarquia e que irá verificar a situação para tomar as devidas providências.

