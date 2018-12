Mato alto no Jardim Bertoni, em Americana, incomoda moradores

O morador do Jardim Bertoni em Americana, Pedro Horácio Ferreira, de 67 anos, reclama do mato alto, tanto em terrenos particulares, quanto aos pertencentes à prefeitura. Os espaços estão próximos ao ecoponto do bairro. Ele relata que nos cruzamentos da Avenida Roma com Rua Bilbao, a manutenção nunca foi realizada e por esse motivo, diversos animais peçonhentos aparecem as residências.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O mato está tomando toda a calçada e encobrindo quase a placa de localização. “O povo nunca limpa e é muito mato. É sempre assim. Está bem sujo”, desabafa o morador. Ele conta ainda que em sua residência aparecem com frequência baratas e escorpiões.

A Prefeitura de Americana, por meio de assessoria de imprensa, informou que uma equipe da Unidade de Praças e Jardins está no Jardim Bertoni fazendo a limpeza nas áreas públicas nesta semana, portanto o local deve passar por manutenção. Quanto aos terrenos particulares, a municipalidade informou que quando há reclamações, os proprietários são notificados com frequência, podendo sofrer autuações.