Mato alto incomoda e atrapalha na Avenida Bandeirantes

O mato está invadindo a via em alguns pontos e atrapalhando a visão dos motoristas

O supervisor administrativo Marcos Maia, 49 anos, reclama de mato alto na Avenida Bandeirantes, em Americana. Ele passa pelo local com frequência e afirma que o mato está invadindo a via, chegando a mais de um metro de altura.

O mato está invadindo a via em alguns pontos, atrapalhando os motoristas – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Essa situação, segundo Maia, ocorre desde outubro e já foi passada para Prefeitura de Americana, porém a capinação não foi realizada.

O supervisor afirma também que devido ao mato alto, fica improvável que dois carros passem simultaneamente em alguns trechos da via, pois a vegetação pode riscar os veículos.

A prefeitura foi questionada sobre uma data para a capinação e esclareceu que devido à pandemia há uma redução no quadro de funcionários e consequentemente os serviços estão sendo feitos de uma maneira mais lenta. Em nota, alegou ainda que retomará as atividades o efetivo normal “assim que houver a liberação” pelo Plano São Paulo.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.