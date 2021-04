Mato alto impede utilização de praça no Nova Americana

Além do mato alto em toda a praça, moradores reclamam do aparecimento de pernilongos

A Praça Virgínia Mietto Faé, no bairro Nova Americana, em Americana, está com mato alto desde o início do ano. Em alguns trechos, não é possível caminhar pelo asfalto já que a vegetação atinge mais de um metro.

A denúncia é de um homem que mora no local há 20 anos, mas não quis se identificar.

Além do mato alto em toda a praça, moradores reclamam do aparecimento de pernilongos – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A reclamação do mato alto vem junto com outra preocupação que é o aparecimento de pernilongos.

“Converso com muitas pessoas e todas reclamam que começaram a aparecer muitos pernilongos nas casas. Até achamos que eles surgem do mato da praça. É triste, é um bom local, mas agora as pessoas nem conseguem usar mais”, justificou o reclamante.

Esta é a segunda vez que o espaço registra esse problema, segundo o morador, que protocolou uma reclamação na prefeitura no início deste mês.

A administração municipal foi questionada sobre o problema, mas nada respondeu até o fechamento desta reportagem sobre as providências para o local.

