Mato alto gera queixas no Cordenonsi

Um representante comercial, de 40 anos, que pediu para não ser identificado, reclama de um terreno abandonado no Cordenonsi, na Rua Professor Miguel Couto, em Americana. “O mato está gigante, tem lugar com quase dois metros. Ele já vem desde o fim do ano, com esse tempo de chuva subiu de uma tal maneira que de janeiro para cá ele descambou a crescer”, contou sobre a situação nesta quarta-feira.

Foto: Divulgação

Segundo o reclamante, havia uma horta no terreno, e ele foi parcialmente cercado, mas há meses está descuidado, incomodando quem reside nas proximidades. O local fica ao lado da Escola Estadual Silvino José de Oliveira. “É um risco, a criançada corre, está passando ali do lado, tem alguém escondido que pode puxar uma criança”, comentou o representante comercial.

A Prefeitura de Americana informou que vai encaminhar um fiscal ao local para verificar a situação e, caso necessário, o proprietário será notificado. “Ressalta-se que esse tipo de solicitação deve ser registrada no SAC da Prefeitura pelos munícipes pelo telefone 3475 9024”.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.