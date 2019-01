Mato alto em lote no Santa Eliza atrai escorpiões

O mato alto em um terreno na Rua Luiz Henrique de Oliveira, no Jardim Santa Eliza, em Americana, tem contribuído para a proliferação de escorpiões, segundo a dona de casa Camila Meneghel Stoche Lopes, de 28 anos. “Estou encontrando escorpiões com frequência há um mês em minha casa. Cheguei a achar seis em um só dia”, afirmou.

Foto: Divulgação

Ela mora na Rua Maria José Romano, e sua casa dá fundo com o terreno – que segundo a dona de casa, é particular. Camila disse ainda que formalizou a reclamação a Prefeitura de Americana há seis meses, mas nenhuma solução foi tomada. “Agentes da Prefeitura vieram em casa e me passaram o nome de um veneno para usar. Passamos no quintal, dentro de casa, mas não resolveu. Depois disso, só piorou”, disse sobre a situação.

A Prefeitura de Americana informou que um fiscal vai até o local hoje e que, se constatada a falta de limpeza, os proprietários serão notificados. “Ressalta-se que essa é a medida que pode ser adotada pela prefeitura com relação a terrenos particulares”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.

